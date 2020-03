Weekend sfortunato per Alessandro Lupino a Valkenswaard

Sport - Motori - Il pilota viterbese chiude il secondo appuntamento mondiale al 25esimo posto

Valkenswaard – Pioggia e un tracciato al limite della praticabilità hanno accolto i piloti per il Gran premio dei Paesi Bassi, secondo appuntamento del campionato mondiale motocross Fim 2020, che si è disputato sul circuito olandese di Valkenswaard.

Venticinquesimo in prova, Alessandro Lupino in qualifica ha dovuto fare i conti con una sfortunata partenza che l’ha costretto a una difficile rimonta conclusa in 25esima posizione.

Nella prima manche il blocco forcella utilizzato in partenza non si è sganciato costringendo il viterbese a un passaggio in pitlane per risolvere il problema. Il tempo perso e alcuni problemi alla moto hanno costretto Alessandro al ritiro. Ottima partenza per Lupino in gara due che nei primi giri è rimasto nella top ten. Ancora una volta però una noia tecnica non gli ha dato la possibilità di raggiungere il traguardo.

Sospesa per le ordinanze relative al contenimento della diffusione del Covid-19 la gara di apertura del campionato italiano prestige in programma il prossimo weekend a Cingoli, tra due settimane Alessandro Lupino sarà impegnato nel Gran premio della Patagonia Argentina che verrà ospitato dallo scenografico tracciato di Neuquen.

“Ho vissuto un fine settimana veramente infernale a Valkenswaard – racconta il pilota viterbese -. Le gare titolate della domenica sono state caratterizzate da sfortuna e problemi che non mi hanno permesso di esprimermi al meglio. Nella prima manche il blocco forcella non si è sganciato e ho perso quasi un giro in pitlane per risolvere il problema. Una volta rientrato in pista la frizione ha iniziato a slittare costringendomi al ritiro. Nella seconda sono partito bene ed ero ottavo o nono in classifica. Alla fine del primo giro però la frizione ha ripreso ad avere problemi e nella tornata successiva la moto ha smesso di funzionare. Con i tecnici del team dovremmo capire l’origine di questo problema che ha colpito anche il mio compagno di squadra e non c’era mai successo in precedenza. Adesso voglio lasciarmi alle spalle questa gara da incubo e concentrarmi sui prossimi appuntamenti”.

9 marzo, 2020