WiPlanet, Alejandro Morese si aggiunge ai lanciatori gialloverdi

Sport - Baseball - Il nuovo acquisto del Montefiascone si presenta: "Faremo un grande campionato, batterci non sarà facile per nessuno"

Condividi la notizia:











Montefiascone – Continua l’impegno del WiPlanet Montefiascone per mettere a disposizione dello staff tecnico una rosa di lanciatori che garantisca la competitività della squadra in ogni situazione.

Dopo Giacomo Polanco, un altro lanciatore italo-venezuelano si aggiunge alla rosa Alejandro Ramiro Morese Espina, nato a Maracaibo 35 anni fa, al centro dell’area petrolifera venezuelana. Laureato in giornalismo sportivo, oltreoceano ha giocato con Águilas del Zulia, in Alabama con la Faulkner University e infine nella Lega Canadese con i London Monarchs.

Attualmente vive e lavora a Roma, e può contribuire efficacemente alla copertura della partita dei lanciatori italiani. Infatti, diversamente da Polanco, giunto in Italia recentemente, Morese è considerato Atleta di Formazione Italiana, in quanto ha giocato in Italia dal 2004, 19enne con il Nettuno, ed ha conosciuto praticamente tutto il baseball nazionale (il Montefiascone è la sua 11ma squadra) da Novara a Firenze, Modena, Sesto Fiorentino, Parma, Foggia. Nel 2017 ha giocato in Gran Bretagna, con i Mustang Southampton, nel 2018 con il Lancers e nel 2019 ha cominciato la stagione con il Cagliari per finirla con il Cali Roma.

I gialloverdi l’hanno incontrato sul finale del campionato, riuscendo comunque a incontrare efficacemente i suoi lanci.

Le sue migliori qualità sono il controllo dell’area dello strike e la varietà dei lanci, che, insieme alla sua esperienza, possono essere utili al manager Salgado e al pitching Carletti per gestire con efficacia la prima partita, destinata ai lanciatori di formazione italiana, nella quale si affiancherà ai due fratelli Carletti, Matteo e Michele.

“So che il 2019 non è stata la mia stagione migliore, per diverse ragioni – ha dichiarato – e mi sto preparando accuratamente per dimostrare che posso essere utile in serie A2 e così ringraziare il Montefiascone per avermi dato fiducia. Conosco la squadra per averci giocato contro e ho apprezzato i ragazzi ed il manager Salgado. Sono certo che faremo un grande campionato e non sarà facile per nessuno batterci”.

Condividi la notizia:











3 marzo, 2020