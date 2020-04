Sanificazione bis al via, spazzatrice in azione a Centignano e nel borgo

Coronavirus - Vignanello - Ieri sera è stata la volta della zona residenziale e delle attività commerciali - Stasera tocca al centro storico

Vignanello – Proseguono le sanificazioni a Vignanello, con la spazzatrice che è tornata a viaggiare a pieno regime con una soluzione di acqua e alcool puro con cui pulisce e disinfetta le strade.

Ieri sera in località Centignano è stata la volta della zona residenziale e delle attività commerciali. Questa sera si prcede con il centro storico del paese.

Già lo scorso 12 marzo i volontari della protezione civile, dalle 20 alle 23, avevano sanificato le strade di Vignanello comprese le scuole, il nido, gli scuolabus, la biblioteca, tutti gli edifici di accesso comunale e i luoghi di massima affluenza e aggregazione.

Nel paese guidato dal sindaco Federico Grattarola, inoltre, dall’inizio della quarantena indetta col decreto “Io resto a casa” e confermata ieri sera fino al 13 aprile, è stata attivata una rete di collaborazione con i commercianti per la spesa a domicilio e lanciata la campagna “spesa e farmaci la portiamo noi” per persone anziane e disabili senza rete famigliare, sempre in collaborazione con la protezione civile i medici di base e la farmacia.

2 aprile, 2020