“Da Amelia e Attigliano massima solidarietà a Giove, ma nel rispetto delle leggi”

Cronaca - La replica dei sindaci Pernazza e Fazio alle parole di Alvaro Parca, che aveva lamentato poco sostegno alla sua comunità: "Dobbiamo limitare i contagi, non fare polemiche" - VIDEO

Amelia – (a.c.) – “Massima solidarietà ai cittadini di Giove, ma abbiamo il dovere di tutelare le nostre comunità”. Lo dicono all’unisono i sindaci di Amelia e Attigliano, Laura Pernazza e Leonardo Fazio, che replicano alle accuse di scarsa disponibilità mosse dal collega giovese, Alvaro Parca, dopo la chiusura dei supermercati di questa mattina.

“Il sindaco di Giove mi aveva detto che il supermercato locale sarebbe stato chiuso solo lunedì per sanificazioni, senza specificare altro – racconta Pernazza -. Invece ieri sera ho scoperto che il negozio sarebbe stato chiuso per un altro giorno, perché era stato riscontrato un caso positivo al Coronavirus”.

“Parca annunciava che erano ancora disponibili determinati punti vendita di Attigliano e Amelia, ma in realtà nessuno si era degnato di avvisarmi – continua Pernazza -. Non condividevo nemmeno il fatto che lui avesse scelto solo alcuni supermercati”.

“Le norme – aggiunge la sindaca di Amelia – dicono che l’approvvigionamento di generi alimentari, nel caso di mancanza di punti vendita all’interno del proprio comune, è consentito nel punto vendita più vicino, che per Giove è Attigliano e non Amelia. Quindi l’ho fatto presente alla prefettura. L’affollamento sottopone a maggiori rischi la mia comunità e io mi sono attenuta alle norme, offrendo comunque la possibilità di portare con la protezione civile di Amelia i beni alimentari a Giove. Il sindaco Parca è stato irresponsabile e scorretto ad aizzare la sua comunità contro le confinanti. Si limiti a far rispettare le leggi e non si permetta di dire che non siamo solidali”.

Il comunicato del sindaco di Attigliano, Leonardo Fazio

In un momento così triste per la nostra nazione, dove quotidianamente contiamo centinaia di vittime, ci riesce difficile pensare che ci siano amministrazioni comunali, come quella di Giove, che si permettono di alimentare polemiche nei confronti di altre amministrazioni le quali, invece, stanno adottando misure al solo ed esclusivo fine di cercare di limitare la diffusione del virus.

La solidarietà nei confronti dei cittadini giovesi è stata pienamente dimostrata mettendo a completa disposizione il personale del gruppo locale di protezione civile di Attigliano per la consegna a casa della spesa alimentare.

L’impegno contro la diffusione del coronavirus non è un fatto campanilistico ma una lotta senza frontiere dove tutti sono moralmente impegnati a limitare al massimo situazioni di possibili contagi. Gli amministratori locali, quali sentinelle dei territori, hanno l’obbligo di adottare tutte le misure possibili per limitare il contagio, senza negare i rifornimenti essenziali, come sta facendo il comune di Attigliano.

La necessità è ricevere gli approvvigionamenti, non frequentare i supermercati. Le polemiche non fermano il Covid-19.

Leonardo Fazio

Sindaco di Attigliano

Il video-messaggio della sindaca di Amelia, Laura Pernazza

1 aprile, 2020