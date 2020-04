Viterbo - Intervento dei militari della stazione e dei vigili del fuoco

Viterbo – Anziana cade in casa, salvata dai carabinieri.

Paura questa mattina in via Carlo Cattaneo per una 72enne che era sola in casa ed è caduta senza riuscire più ad alzarsi.

In pieno perdio di Coronavirus la donna, completamente sola in casa è stata ritrovata a terra per cause ancora in corso di accertamento.

Solo dopo aver chiesto a lungo aiuto qualcuno l’avrebbe sentita allertando i carabinieri.

Sul posto sono intervenuti i militari della stazione di Viterbo e i vigili del fuoco.

La donna è stata affidata alla nipote che ora se ne sta prendendo cura.

2 aprile, 2020