“Buoni spesa, a Viterbo 700mila euro per aiutare 2mila famiglie”

Comune - Otto consiglieri d'opposizione fanno chiarezza dopo le polemiche degli ultimi giorni e il vaffa a Conte dal vicesindaco Contardo

Viterbo – Buoni spesa, dopo le polemiche degli ultimi giorni, 8 consiglieri d’opposizione provano a fare chiarezza sugli importi. “A Viterbo arriveranno 700mila euro, tra fondi del governo e regionali”.

Erbetti, Delle Monache, Serra, Ricci, Ciambella, Frittelli, Barelli e Purchiaroni calcolano che una simile somma porterà sollievo a circa duemila famiglie del capoluogo. Vanno pianificati gli interventi e chiedono di essere coinvolti per dare il proprio contributo.

L’intervento dei consiglieri d’opposizione

Buoni spesa, aiuti alimentari e soldi ai Comuni per aiutare le persone in difficoltà a fare la spesa, in piena emergenza sanitaria da Coronavirus, cerchiamo di fare chiarezza. Per far fronte a questa emergenza, il governo ha adottato un provvedimento che punta a fermare sul nascere un’eventuale emergenza sociale che potrebbe derivare dalle difficoltà di una fascia della popolazione a reperire risorse e beni di prima necessità, dopo le misure restrittive adottate nelle scorse settimane per contrastare la diffusione del coronavirus.

Con l’ordinanza 658 la presidenza del consiglio dei ministri ha stanziato 400 milioni di euro a livello nazionale.

Per il comune di Viterbo, i fondi ammontano a 416.320,94 euro, una somma importante destinata all’acquisto di generi alimentari, medicinali e beni di prima necessità, che sarà gestita ed erogata dal Comune.

L’ordinanza dispone, per accelerare gli interventi, “la possibilità da parte dei Comuni di acquistare buoni spesa, buoni pasto o generi di prima necessità senza procedura di gara”, presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale.

Per fare ciò i comuni possono avvalersi degli enti del terzo settore.

A questi 416mila euro, vanno aggiunti altri 268mila dalla regione Lazio, per cui la somma destinata alla nostra città, sarà di circa 700mila euro.

Un primo importante passo per aiutare quei cittadini colpiti dalla crisi economica causata dal Coronavirus, circa 2000 famiglie viterbesi potranno ricevere aiuti, una boccata di ossigeno, in questo tremendo periodo.

Va chiarito a beneficio di tutti i cittadini che contrariamente alle notizie false fatte circolare strumentalmente da alcuni politici, questi fondi nazionali e regionali sono soldi in più per i comuni stanziati per l’aiuto dei più bisognosi nella emergenza

Da quanto sopra, emerge la necessità di pianificare i criteri e le modalità di distribuzione degli aiuti attraverso la creazione di una cabina di regia e un tavolo di lavoro permanente tra l’amministrazione, i servizi sociali, protezione civile, croce rossa, le realtà del territorio che svolgono servizi competenti a contrasto delle povertà (Caritas, Emporio Solidale…), il terzo settore e tutti gli attori coinvolti nella distribuzione alimentare per intervenire con tempestività ed efficacia.

Per questi motivi, noi consiglieri di minoranza chiediamo all’amministrazione di essere coinvolti in prima persona per apportare tutto il nostro aiuto, in un momento così difficile ed impegnativo per i viterbesi.

I consiglieri

Massimo Erbetti Lina Delle Monache Giacomo Barelli Alvaro Ricci

Francesco Serra Patrizia Frittelli Luisa Ciambella Fabrizio Purchiaroni

1 aprile, 2020