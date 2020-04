Milano - Morto un ragazzo di 26 anni

Milano – Senza lavoro per il calo delle vendite, 26enne si uccide a Milano.

Il ragazzo, di origini senagalesi si è gettato nel vuoto da una finestra del suo appartamento.

Aveva appena ricevuto la chiamata dal suo datore di lavoro, un commerciante, che gli comunicava come per l’emergenza Coronavirus non avesse più bisogno di lui.

1 aprile, 2020