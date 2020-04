“Il calcio dei dilettanti rischia di perdere 18mila squadre in tutta Italia”

Coronavirus - Sport - L'amarezza di Renzo Lucarini, delegato provinciale Figc e consigliere regionale Lnd, sulla stagione interrotta dall'emergenza sanitaria: "Più si va avanti e più diventa difficile continuare"

di Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











Viterbo – “In 72 anni di vita non avevo mai visto una cosa del genere”.

Gli uffici sportivi di Viterbo sono chiusi e Renzo Lucarini opera da casa tra Figc provinciale e Lnd regionale. Il lavoro, di questi tempi, è ben poco e lascia spazio alle previsioni che per il calcio dei dilettanti sono ancor più enigmatiche di quelle del professionismo.

Il Coronavirus ha bloccato tutto a tempo indeterminato e anche per i campionati dall’Eccellenza alla Terza categoria, comunque andrà a finire, il danno sarà notevole.

“Ne risentiremo sia in questa stagione che nella prossima” spiega con amarezza Lucarini, pensando alla mole di squadre che potrebbe scomparire per mancanza di budget.

Lucarini, è preoccupato?

“Sì. I dilettanti sono la forza del calcio, basti pensare che in Italia abbiamo più di 60mila società di questo tipo. Le previsioni dicono che il 30 percento di loro potrebbe svanire. Il numero equivale a 18mila squadre”.

Quali sono le categorie più a rischio?

“I campionati regionali come Eccellenza e Promozione si potrebbero salvare perché i presidenti generalmente hanno più disponibilità economica. Dalla Prima categoria in poi si faticherà di più”.

In molti vanno avanti grazie alle quote dei settori giovanili. Come faranno?

“Il problema è grave. Le famiglie che devono pagare la seconda quota non credo che lo faranno e le società andranno in sofferenza. Eccellenza e Promozione hanno abbastanza fondi ma quando si scende a livello provinciale il tipo di gestione è totalmente diverso. La mia paura è che sarà difficile recuperare le società che perderemo”.



Veder scomparire il calcio di paese è sempre molto triste…

“Vero. Nel viterbese siamo fortunati perché abbiamo almeno una squadra per paese tranne qualche caso isolato come Arlena, Latera e Tessennano. Il mio augurio è che il virus passi presto e che i campionati, di conseguenza, possano riprendere il prima possibile”.

In caso di ripresa, come si potranno recuperare tutte le partite?

“Questo è un altro problema. Facciamo un esempio ipotizzando la ripresa degli allenamenti a maggio. Serviranno almeno due settimane per la preparazione e poi si potrà ricominciare con il campionato. Per forza di cose serviranno turni infrasettimanali che tra i dilettanti sono difficilmente sostenibili: di pomeriggio i giocatori lavorano e la maggior parte degli impianti non è attrezzata per le gare in notturna. Come se non bastasse, se una squadra non si presenta subisce sanzioni”.

Fare una previsione sulla ripresa è impossibile?

“Indubbiamente. Mi sento spesso con Melchiorre Zarelli ma non abbiamo fatto più consigli e siamo tutti in attesa. Dipenderà tanto dalle disposizioni della Lega ma anche, e forse soprattutto, dalle decisioni del governo. La mia idea è che più si va avanti e più diventa difficile continuare”.

I presidenti, in generale, cosa pensano di questa situazione?

“Il mio doppio incarico tra provincia e regione mi porta a parlare con molte società ma al di là dei discorsi generali c’è poco o nulla. Logicamente chi sta in alto vuole che il suo campionato continui e chi si trova in basso è meno interessato. Dal canto mio non nascondo la preoccupazione ma vivo con la speranza che tutto si risolva. Il calcio è il gioco più bello del mondo ma purtroppo non ci sono più i soldi”.

Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











1 aprile, 2020