“Casa di riposo, nessun caso di contagio da Covid-19 mentre il personale ha raddoppiato i turni”

Bassano Romano - Parla Giuseppe Fabretti, presidente della casa i riposo Altobelli - "Bloccato l'accesso a familiari e personale esterno", spiega

Bassano Romano -Riceviamo e pubblichiamo – “Nella casa di riposo nessun caso Covid-19”. Il presidente dell’istituto “G.Altobelli”, aggiorna il bollettino dopo i due casi registrati ieri in paese.

“Già dai primi giorni di marzo, per precauzione, abbiamo chiuso l’accesso ai familiari ed al personale esterno”, spiega lo stesso Fabretti.

“I dipendenti, che ringrazio per la preziosa disponibilità, hanno raddoppiato i turni per far fronte non solo all’emergenza generale, ma anche ad alcune esigenze extra che si sono registrare dopo la chiusura al pubblico”, prosegue.

“La situazione generale è sotto controllo. Parliamo comunque di una popolazione che ha un’età media di 80 anni, con punte anche di 101. Abbiamo avuto soltanto qualche caso inizialmente sospetto poi rilevatosi una bronchite o una forte infiammazione. Nulla di più. E difatti per cercare il più possibile di salvaguardare la salute nel complesso – prosegue Giuseppe Fabretti – abbiamo interdetto l’accesso anche ai tre nostri ospiti di ritorno da un periodo di osservazione ed accertamenti negli ospedali della zona”.

“Con la dottoressa Manca siamo in costante contatto, così come con la Regione Lazio per la fornitura dei dispositivi di protezione individuale. L’unico aspetto negativo è il fatto che, vista la situazione epidemiologica in corso da più di un mese, le case di riposo andavano tutelate prioritariamente. Ci hanno inviato dei questionari adesso per aggiornare il quadro della struttura, quando invece questo andava fatto molto tempo prima”, sottolinea il presidente.

“In ogni caso gradirei ringraziare il comune e la proloco per l’impegno a fornire le mascherine e la farmacia della dottoressa Lorena Corsetti per aver donato vari flaconi di gel disinfettante per le mani”, conclude il presidente.

1 aprile, 2020