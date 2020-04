Civita Castellana, i piccoli del rugby si sfidano a colpi di lavori domestici

Il giornale di mezzanotte - Coronavirus - Divertente iniziativa sociale per il club rossoblù: tra chi pulisce e chi cucina, i giovani rugbisti "mandano in panchina" nonni e genitori

Civita Castellana – (s.s.) – Mete e placcaggi, al momento, devono attendere.

Per aiutare i rugbisti più piccoli a ingannare il tempo durante l’emergenza Coronavirus, il Civita Castellana ha escogitato uno stratagemma che unisce l’utile al dilettevole.

L’iniziativa è legata ai social e consiste in una sfida tra le formazioni giovanili a colpi di lavori domestici.

“In questo periodo è anche giusto che le mamme e le nonne si riposino – spiegano dal club -. Quindi, chi lava i piatti? Chi pulisce il bagno e chi pensa a rifare il letto?

Ogni attività ha un punteggio e il primo che arriva a 100 avrà un premio. Ovviamente il punteggio più va all’allenamento che i ragazzi hanno ricevuto e che devono svolgere a casa“.

La tabella stilata dalla società premia con 10 punti chi effettua l’allenamento completo e con punteggi decrescenti le varie attività come il lavaggio dei piatti e le pulizie del bagno.

E così tra chi pulisce, chi cucina e chi addirittura taglia la legna in giardino, i giovani rugbisti “mandano in panchina” nonni e genitori per un contest divertente ma anche formativo.

