Colpo di scena al processo per la morte di Sestina, Landolfi cambia nuovamente difensore

Giallo di Ronciglione - L'avvocato Giacomo Marini: "Io non avrei mai abbandonato Andrea" - Al suo posto due legali

di Silvana Cortignani

Condividi la notizia:











Ronciglione – Giallo di Ronciglione, ennesimo colpo di scena al processo per la morte di Maria Sestina Arcuri. Andrea Landolfi, il fidanzato imputato di omicidio, ha cambiato per la quarta volta difensore. No comment dell’ex legale Giacomo Marini: “Posso solo dire che io non avrei mai abbandonato Andrea”. Al suo posto, dalla prossima udienza, una coppia di difensori.

Presunta vittima della violenza del fidanzato, la parrucchiera 26enne originaria della provincia di Cosenza precipitata dalle scale di un’abitazione di Ronciglione la notte tra il 3 e il 4 febbraio 2019 e deceduta due giorni dopo all’ospedale di Belcolle per le gravissime lesioni riportate alla testa nella caduta.

Andrea Landolfi, il fidanzato imputato di omicidio in quanto secondo l’accusa l’avrebbe gettata dalla balaustra al culmine di una scenata di gelosia, ha cambiato per la quarta volta difensore.

Al posto dell’avvocato Giacomo Marini, Landolfi avrebbe nominato a sorpresa, alla vigilia delle udienze del 30 e 31 marzo rinviate per l’emergenza Coronavirus, due nuovi difensori, che a questo punto dovrebbero assistere Landolfi a partire dalla prossima udienza, fissata (pandemia permettendo) per il 27 aprile.

No comment da parte dell’avvocato Giacomo Marini alla domanda se dietro l’improvviso avvicendamento si celino nuovi retroscena ovvero divergenze con la famiglia.

In merito al mandato il legale sottolinea: “Non si tratta di una remissione da parte mia, ma di una revoca da parte del mio assistito. Io non avrei mai abbandonato Andrea, a cui voglio anche bene”.

Relativamente alla causa, si limita a dire: “Data la delicatezza della materia e la gravità delle accuse, non posso rilasciare alcun tipo di dichiarazione. Auguro buon lavoro ai miei colleghi, che cercherò di aiutare per quanto possibile”.

Il processo, che per l’appunto dovrebbe riprendere a fine mese, è in corso davanti alla corte d’assise del tribunale di Viterbo presieduta dal giudice Gaetano Mautone, a latere Roberto Colonnello. Titolari del fascicolo il pubblico ministero Franco Pacifici e il procuratore capo Paolo Auriemma.

Silvana Cortignani

Condividi la notizia:











1 aprile, 2020