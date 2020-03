“Quando il comune ti invia la tua prima mascherina…”

Il giornale di mezzanotte - Andrà tutto bene - Villa San Giovanni in Tuscia - Il racconto con "sorpresa" di Monia

Villa San Giovanni in Tuscia – Riceviamo e pubblichiamo – Vivo in campagna, a circa un chilometro dal centro abitato del paese. E in tempi di quarantena collettiva non è che passi gente a suonare il campanello.

Così immaginate ieri mattina la sorpresa quando ho sentito scampanellare alla porta. Chi sarà? Mi sono chiesta andando verso il videocitofono, inutilizzato ormai da giorni e giorni.

Nel monitor mi appare l’immagine di un individuo dal volto travisato che in altri tempi mi avrebbe fatto gridare al ladro. Invece indossava soltanto la mascherina anticontagio.

“Le devo lasciare una busta nella cassetta della posta e vado via”, ha detto.

Un attimo dopo ero già corsa a vedere e la busta era tra le mie mani: bianca, inviata dal comune di Villa San Giovanni in Tuscia, con su scritto “lavare prima dell’uso” e dentro – sorpresa – una mascherina, di stoffa, fatta a mano, lavabile e riutilizzabile. Tutta per me. La mia prima, perché non ce l’avevo.

Mi è bastato un giro di messaggi nel nostro paesino di appena un migliaio di anime per scoprire che, non riuscendo il sindaco a trovare mascherine per tutti, ha trovato però la solidatietà di un gruppo di volontarie che si sono improvvisate sarte e stanno cucendo mascherine a ritmo serrato per accontentare le esigenze di tutti.

L’uomo mascherato, invece, che non ho riconosciuto, ho scoperto essere uno dei volontari del gruppo di protezione civile comunale, che stanno passando di casa in casa, battendo il paese a tappeto per raggiungere tutti.

Non nascondo di essermi commossa, io che vivo in campagna, isolata contro il Coronavirus, per cui ignara di tanto umanissimo fermento. Un grazie a tutti e un augurio: “Andrà tutto bene”.

Monia

Andrà tutto bene – le buone notizie del lettori

La preoccupazione cresce e in mezzo a tante notizie negative spicca l’iniziativa “Andrà tutto bene” con cui i bambini di tutto il paese stanno decorando le finestre e i balconi con striscioni di color arcobaleno.

L’obiettivo è quello di portare una ventata d’ottimismo generale e sulla scia di questo Tusciaweb chiede ai suoi lettori di segnalare notizie positive che li hanno coinvolti in questo periodo molto complicato.

Come state affrontando l’emergenza sanitaria? Vi è successo qualcosa di bello in questi giorni? O semplicemente, in che modo avete deciso di passare il tempo in casa? Le storie più belle saranno pubblicate nei prossimi giorni dando vita ad un’iniziativa utile anche per costituire un archivio, una memoria storica collettiva. Un libro digitale che tutti potranno sfogliare una volta che questo periodo sarà finalmente alle spalle.

Per partecipare alla rubrica “Andrà tutto bene” basta inviare un testo scritto e le proprie foto a Tusciaweb (indirizzo email: redazione@tusciaweb.it oppure via whatsapp al numero 338/7796471), ovviamente unite al vostro nome e cognome.

In ogni caso va inserito un proprio contatto telefonico (preferibilmente cellulare) che, ovviamente, non sarà reso pubblico.

Sugli scatti sarà apposta la dicitura “tusciaweb copyright”.

1 aprile, 2020