Coronavirus, Bonetti: “Ho proposto un bonus straordinario per i figli”

Roma - La ministra per la Famiglia: "La misura suggerita nel decreto di aprile"

“Nel prossimo decreto di aprile per l’emergenza coronavirus ho voluto proporre un assegno straordinario per tutti i figli”. Questa la misura avanzata dalla ministra per la Famiglia, Elena Bonetti.

“Si tratta – ha specificato Bonetti – di estendere quell’assegno di natalit√† che abbiamo introdotto nella legge di bilancio solo per i nuovi nati 2020 a tutti i minori di 14 anni. L’assegno √® calibrato a seconda del reddito Isee e va da 160 a 80 euro al mese”.

1 aprile, 2020