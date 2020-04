Roma - A palazzo Chigi l'incontro con Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Maurizio Lupi

Roma – Coronavirus, Conte a opposizioni: “Ci sia condivisione sul decreto di aprile”.

E’ iniziato a palazzo Chigi l’incontro tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e i leader dell’opposizione. Alla riunione Matteo Salvini (Lega), Giorgia Meloni (FdI), Antonio Tajani (FI) e Maurizio Lupi (Noi con l’Italia). Sul tavolo le proposte per affrontare l’emergenza coronavirus da un punto di vista economico.

Un incontro quindi per parlare del nuovo decreto di aprile. Il premier ha annunciato un decreto per garantire liquidità alle imprese e poi misure per le famiglie.

Conte ha inoltre tracciato il quadro economico generale e proposto “un tavolo maggioranza-opposizione” che si riunisca “con ritmo più serrato” al fine di assicurare un “confronto che porti alla più ampia condivisione possibile anche sul piano sostanziale delle misure anti-coronavirus”.

1 aprile, 2020