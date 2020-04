Coronavirus – Fermato per un controllo si giustifica: “Vado a prostitute, non ce la faccio più”

Sant'Elpidio a Mare - Sanzionato 40enne - In macchina con lui anche un amico

Sant’Elpidio a Mare – Coronavirus, fermato dalle forze dell’ordine mentre andava a prostitute. Si è giustificato: “Non ce la faccio più”.

L’altro ieri un uomo è stato fermato dalla polizia locale di Sant’Elpidio a Mare per un controllo in periodo di Coronavirus. Al momento di spiegare cosa ci facesse in zona Brancadoro fuori dal suo comune e fuori da casa sua, l’uomo si sarebbe giustificato: “Sto andando a prostitute. Non ce la faccio più a stare senza sesso”.

A riportare la notizia è il Resto del Carlino.

Il 40enne originiario del Fermano deve aver pensato che andare a prostitute per mancanza di sesso potesse essere considerata come una situazione di assoluta necessità. Ma così non è andata.

L’uomo, oltre ad avere infranto le regole previste nel decreto del governo di non muoversi dalla propria casa e di non recarsi in un altro comune, si trovava anche con un amico a bordo dell’auto. Quindi con una persona accanto che non si trovava a distanza di un metro. Una delle regole fondamentali per evitare il contagio da Covid-19.

Il 40enne si è quindi portato a casa una sanzione di 373 euro.

1 aprile, 2020