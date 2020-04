Coronavirus, un medico con mascherina accanto al facchino…

Viterbo - Il Sodalizio ha modificato il suo logo per ricordare le vittime del Covid-19

Viterbo – Coronavirus, il Sodalizio dei facchini modifica il logo per onorare le vittime.

La vicinanza alle famiglie delle vittime di coronavirus e a quanti stanno ancora combattendo contro il Covid- 19 passa anche dai gesti simbolici.

Il Sodalizio dei facchini di Santa Rosa ha deciso così di modificare il proprio logo. E’ stata infatti aggiunta la figura di un medico con mascherina accanto a quella del facchino. L’iniziativa è stata spiegata sulla pagina Facebook del Sodalizio.

“Per onorare la memoria di chi purtroppo ha perduto la vita a causa di questa gravissima pandemia – si legge sulla pagina – da oggi abbiamo deciso di modificare il nostro logo, a favore di tutte quelle persone che stanno combattendo contro questo pericolosissimo virus. I malati, i medici, gli infermieri e tutte le categorie professionali che in questo momento di emergenza stanno lavorando per far funzionare il nostro paese”.

Nel post è stato ricordato anche l’impegno attivo del Sodalizio nel contrasto all’emergenza. “Il Sodalizio – continua il post – si sta attivando per far pervenire, delle derrate alimentari alle famiglie indigenti, secondo le modalità che ci saranno indicate dalle associazioni competenti”.

E poi il ringraziamento a chi combatte in prima linea negli ospedali e il pensiero per le persone decedute e le loro famiglie. “Con l’occasione – conclude il post – vorremmo ringraziare anche tutti i nostri soci, che in questo preciso momento sono in prima linea nella battaglia contro il Covid-19 e lo resteranno senza il bisogno di specificare i propri ruoli professionali, perché la solidarietà non ha bisogno di pubblicità. Il nostro solidale pensiero va soprattutto alle persone decedute e alle loro famiglie, con le più sentite condoglianze da parte di tutti i facchini di Santa Rosa. Con la protezione di Santa Rosa ce la faremo”.

1 aprile, 2020