Coronavirus e mobilità individuale, come fare ricorso contro le multe ritenute ingiuste

Firenze – Riceviamo e pubblichiamo – La mobilità individuale in tempo di coronavirus è limitata e disciplinata, anche con possibili ulteriori restrizioni decise dalle autorità locali. Le informazioni sulle attività delle forze dell’ordine in merito sono parte della quotidianità dei vari bollettini che ci aggiornano sulla situazione emergenziale. Ed è bene che controlli e informazione ci siano.

Ma non è detto che tutto sia come dovuto. Abbiamo documentato (caso a nostro avviso particolare) di una multa fatta a chi era andato in un negozio per acquistare “solo” vino e pasta. Ma oltre ai casi particolari, purtroppo ce ne sono anche altri che, nella quotidianità, stanno diventando, per la loro dubbia legittimità, ordinari: tensione e novità per le forze dell’ordine? Approssimazione di valutazione delle norme da parte dei cittadini? Tutto è possibile: siamo tutti nuovi a queste situazioni. Errori da parte di chi deve rispettare e chi deve far rispettare la legge sono fisiologici.

Per chi, multato, si sentisse di avere ragioni valide da opporre al provvedimento, ecco come, dove e quando fare ricorso. Inviare degli scritti difensivi entro 30 giorni dal momento in cui si riceve il verbale all’autorità competente indicata sul verbale (generalmente: il comune se a verbalizzare sono stati vigili urbani, la provincia se polizia provinciale, o il prefetto se polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza ecc.). Gli scritti difensivi vanno inviati per raccomandata a/r o pec, in carta libera.

L’autorità interpellata (entro i 5 anni successivi), potrà accogliere gli scritti difensivi, oppure rigettarli emettendo un’ordinanza ingiunzione. In quest’ultimo caso, si potrà fare ricorso entro 30 giorni dalla notifica davanti al giudice di pace.

Importante sui termini per scritti difensivi e ricorso. Allo stato dei fatti, il termine per gli scritti difensivi o il ricorso sono sospesi fino al 15 aprile. Solo a partire dal 16 aprile, quindi, decorrerà il termine di 30 giorni entro cui presentarli.

1 aprile, 2020