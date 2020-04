Cronaca - Il premier Giuseppe Conte in un'intervista alla tv spagnola La Sexta - Il primo ministro su Il Fatto quotidiano ha annunciato entro Pasqua una nuova manovra con misure rilevanti

Roma – “Coronavirus, non c’è ancora una data, ma stiamo programmando la fase due”. Il premier Giuseppe Conte in un’intervista alla tv spagnola La Sexta sull’emergenza coronavirus in Italia.

“Non siamo in grado di dire ora quando terminerà – ha detto il primo ministro alla tv spagnola La Sexta -. Posso dire che vogliamo uscire quanto prima dalla fase di emergenza più acuta. Già ora stiamo programmando una nuova fase di gestione dell’emergenza, in cui allentare alcune misure e apprendere a convivere con il virus”.

Intanto questa sera Giuseppe Conte riunirà i capigruppo della maggioranza per discutere le misure del decreto Cura Italia e i prossimi interventi economici per l’emergenza.

Inoltre il premier, su Il Fatto quotidiano, ha annunciato che spera di approvare prima di Pasqua una sorta di manovra con nuove misure rilevanti.

2 aprile, 2020