Coronavirus, il presidente delle Filippine ordina di sparare a chi non resta a casa

Cronaca - Il messaggio di Rodrigo Duterte alla nazione: "Piuttosto che creare problemi, vi mando nella tomba"

Manila – Misure estreme per far rispettare la quarantena anti-Coronavirus nelle Filippine. In un messaggio televisivo alla nazione, il presidente Rodrigo Duterte ha annunciato di aver ordinato alla polizia e all’esercito di sparare sui cittadini che non rispettano i divieti d’assembramento.

La decisione è arrivata in seguito all’arresto di 12 persone che stavano protestando in strada contro il governo a Quezon City, sull’isola di Luzon, la stessa della capitale Manila. “Piuttosto che creare problemi, vi manderò nella tomba” ha minacciato Duterte.

Secondo quotidiano locale Rappler, però, non è chiaro se tutte le persone stessero effettivamente manifestando, oppure se qualcuno fosse uscito di casa in cerca di cibo. Nell’isola di Luzon la maggior parte della popolazione vive di lavori giornalieri, ora bloccati dall’emergenza Coronavirus. Ma Duterte ha assicurato: “Nessuno morirà di fame. Anche se in ritardo, l’assistenza del governo arriverà”.

2 aprile, 2020