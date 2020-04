Coronavirus, tre morti e 34 nuovi positivi nell’Alto Lazio

Covid-19 - I dati delle Asl di Viterbo, Rieti e Roma 4 delle ultime 24 ore - Nella Tuscia 271 casi, 13 solo ieri - A Bassano Romano il paziente più giovane

Viterbo – Coronavirus, altri tre morti nell’Alto Lazio. Una nuova vittima pure nella Tuscia. È un 78enne di Acquapendente, deceduto lunedì a Belcolle. “Per problemi cardiaci”, afferma la Asl. L’anziano, dopo aver accusato un malore in casa, sarebbe arrivato in ospedale con un infarto in corso. I medici non sono riusciti a salvarlo, ma hanno subito notato che l’uomo aveva anche problemi respiratori. Un sintomo sospetto, riconducibile al Covid-19. “Ciò – sottolinea la Asl – ha consentito, dall’ingresso in ospedale, l’attivazione di tutti i percorsi dedicati, a garanzia degli operatori e dei pazienti”. Il 78enne, “a seguito della richiesta dei professionisti di Belcolle”, è stato sottoposto al tampone, il cui esito è arrivato nel tardo pomeriggio di martedì. Positivo. L’anziano è così l’ottavo viterbese morto dall’inizio dell’emergenza. E chi ha avuto contatti con lui, soprattuto i familiari, è stato messo in quarantena.

Deceduto pure un 83enne di Civitavecchia, “paziente – come rende noto la Asl Roma 4 – della Rsa Madonna del Rosario”. E nel Reatino è morta una donna di 75 anni, “con – spiega la regione Lazio – patologie pregresse”. In questa zona ieri undici nuovi casi e un guarito. Mentre nel territorio della Asl Roma 4 si sono registrati altri dieci contagi: tre a Civitavecchia, due a Sacrofano e uno ad Allumiere, Anguillara, Bracciano, Cerveteri e Tolfa. Il totale sale a 337.

271, invece, le persone che hanno contratto il Coronavirus nella Tuscia. Tredici solo nelle ultime 24 ore. Due a Viterbo, Acquapendente, Grotte di Castro, Marta, Montefiascone e Tarquinia. Una a Bassano Romano: ed è il paziente più giovane tra i nuovi positivi. “È un ragazzo – spiega il sindaco Emanuele Maggi – che, tornato dall’estero si è subito messo in quarantena. Sta quindi osservano l’isolamento domiciliare già da oltre una settimana. Sta bene, è asintomatico e la situazione è completamente sotto controllo e la stiamo monitorando con la Asl”.

Documenti: Coronavirus, il nuovo modello per l’autocertificazione

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Tuscia: 271 casi

Viterbo: 98 casi

In provincia: 173 casi, di cui:

Tuscania: 36 casi

Montefiascone: 18 casi

Tarquinia: 18 casi

Acquapendente: 13 casi

Bolsena: 9 casi

Orte: 8 casi

Marta: 7 casi

Civita Castellana: 6 casi

Grotte di Castro: 5 casi

Oriolo Romano: 5 casi

Vignanello: 4 casi

Vitorchiano: 4 casi

Bassano Romano: 3 casi

Castiglione in Teverina: 3 casi

Faleria: 3 casi

Vetralla: 3 casi

Capodimonte: 2 casi

Capranica: 2 casi

Celleno: 2 casi

Cellere: 2 casi

Piansano: 2 casi

Ronciglione: 2 casi

Tessennano: 2 casi

Bagnoregio: 1 caso

Bassano in Teverina: 1 caso

Blera: 1 caso

Canepina: 1 caso

Fabrica di Roma: 1 caso

Gallese: 1 caso

Gradoli: 1 caso

Graffignano: 1 caso

Montalto di Castro: 1 caso

San Lorenzo Nuovo: 1 caso

Villa San Giovanni in Tuscia: 1 caso

Altri comuni della Tuscia: 2 casi

Morti: 8

Ricoverati: 37 (35 a Belcolle – 2 allo Spallanzani)

Terapia intensiva Covid-19: 4

Usciti dalla quarantena: 1408

Coronavirus, i numeri della Asl Roma 4

Asl Roma 4: 337 casi

Civitavecchia: 146 casi

Sacrofano: 27 casi

Cerveteri: 26 casi

Manziana: 25 casi

Ladispoli: 24 casi

Santa Marinella: 16 casi

Bracciano: 12 casi

Anguillara: 10 casi

Canale Monterano: 9 casi

Fiano Romano: 7 casi

Allumiere: 7 casi

Tolfa: 7 casi

Formello: 6 casi

Campagnano: 5 casi

Capena: 3 casi

Filacciano: 2 casi

Sant’Oreste: 2 casi

Mazzano Romano: 1 caso

Morlupo: 1 caso

Riano: 1 caso

Morti: 25

In quarantena: 2464

Usciti dalla quarantena: 1253

