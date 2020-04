Costa Magica, imbarcati su tre voli i primi marittimi negativi al Covid-19

Odissea nei Caraibi - Lunedì hanno potuto toccare terra a Miami dopo un mese di navigazione - Immediatamente sono stati trasferiti in autobus all'aeroporto - FOTO

Bassano Romano – (sil.co.) – Hanno finalmente messo piede a terra lunedì una parte dei membri dell’equipaggio sani bloccati da circa un mese a bordo delle navi da crociera Costa Favolosa e Costa Magica colpite dal Coronavirus.

Tra i 130 italiani su un totale di 970 lavoratori della Costa Magica c’è anche l’operatrice turistica 25enne di Bassano Romano, Noemi Citti.

I due natanti sono giunti giovedì 26 marzo a Miami, dove hanno potuto attraccare a tre miglia dalla costa e dove sono stati sbarcati e ricoverati in ospedale quattordici marittimi, sei della Magica e otto della Favolosa, l’ultimo dei quali soccorso e trasferito a terra per gli accertamenti del caso nella giornata di domenica quando anche lui avrebbe mostrato per la prima volta sintomi da sospetta positività al Covid-19.

Verso le 9 di lunedì mattina, 30 marzo, sono stati autorizzati a scendere dalla navi diverse decine di lavoratori, trasportati con le scialuppe di salvataggio a PortMiami, dove – secondo quanto riportato dal Miami Herald – sarebbero stati immediatamente fatti salire a bordo di autobus che li aspettavano fuori dal Terminal J, diretti verso l’aeroporto internazionale di Miami.

Qui in serata i primi marittimi che hanno potuto lasciare le navi sono stati imbarcati su un volo charter Wamos Air e su due voli Ethiopian Air, entrambi diretti a Manila, nelle Filippine. Una volt nelle Filippine, secondo quanto appreso dal quotidiano statunitense della Florida, i membri dell’equipaggio dovrebbero restare in quarantena in un hotel per 14 giorni prima di poter fare rientro a casa.

1 aprile, 2020