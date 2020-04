Montefiascone - L’assessore Paolo Manzi inviata la cittadinanza a donare - L’iniziativa è realizzata con i gestori dei supermarket e con l’Asvom Odv per aiutare le famiglie in difficoltà

Montefiascone – “Covid-19, al via da oggi la raccolta di generi alimentari in 7 supermercati”. L’assessore Paolo Manzi sull’iniziativa realizzata con i gestori dei supermarket di Montefiascone e con l’Asvom Odv per aiutare le famiglie in difficoltà.

L’iniziativa partirà oggi e durerà fino a sabato. In questi tre giorni, clienti e cittadini potranno lasciare beni di prima necessità in alcune ceste che saranno poi consegnate dai volontari della protezione civile alle persone in difficoltà.

Molte delle attività commerciali che partecipano al progetto hanno manifestato l’intenzione di continuare la raccolta, non soltanto in questi tre giorni, ma per tutta la durata dell’emergenza.

“Da oggi partirà – spiega l’assessore alla protezione civile Paolo Manzi – la raccolta di generi alimentari in sette supermercati di Montefiascone. Sarà possibile donare anche venerdì e sabato, ma già molte attività commerciali che partecipano al progetto hanno deciso di continuare la raccolta per tutta la durata dell’emergenza coronavirus. Quindi i cittadini che si recheranno a fare la spesa in uno dei sette supermercati di Montefiascone (Conad, Gran Risparmio, Tigre, Todis, Penny, Coop e Md) potranno lasciare nelle apposite ceste un aiuto sotto forma di generi alimentari non deteriorabili destinati ai soggetti fragili della nostra comunità”.

L’iniziativa è stata organizzata dall’assessore alla protezione civile Paolo Manzi supportata dal sindaco Massimo Paolini con la collaborazione con i volontari dell’Asvom Odv.

“Da oggi fino a sabato – continua Paolo Manzi – in tutti i supermercati che partecipano al progetto verrà fatta questa raccolta e sarà il centro operativo comunale a gestire e distribuire, anzi continuare a distribuire, i beni raccolti. Con le prime donazioni sono state fatte almeno venti consegne alle persone che in questo momento stanno vivendo un periodo di difficoltà economica. Sarà un aiuto in più rispetto alle risorse stanziate dal governo e della regione Lazio destinate all’assessorato dei servizi sociali, che sta gestendo la vice sindaca Orietta Celeste, e che verranno quanto prima tradotte in buoni spesa”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il sindaco Massimo Paolini.

“Facciamo vedere di essere una comunità unita – aggiunge il primo cittadino – generosa con chi in questo momento sta vivendo un periodo di difficoltà. Il centro operativo comunale sta facendo un grande lavoro. Un grazie all’Asvom per il prezioso servizio che sta dando alla comunità”.

Infine l’assessore Paolo Manzi inviata tutta la cittadinanza a donare il più possibile.

“Chi può donare lo faccia – conclude l’assessore -. Anche un piccolo gesto è importante in questo momento d’emergenza”.

2 aprile, 2020