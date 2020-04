Covid-19: due morti, 15 positivi e 53 persone in isolamento

Coronavirus - Montefiascone - È il bilancio attuale dell'epidemia – Il sindaco Paolini: “Rispettate i divieti, ho visto anomali flussi di persone in paese”

di Michele Mari

Montefiascone – Due morti, 15 positivi e 53 persone in isolamento. È il bilancio attuale dell’epidemia di coronavirus a Montefiascone.

Secondo gli ultimi dati aggiornati a ieri sera, a Montefiascone sono attualmente positive al coronavirus quindici persone.

Tra questa una è ricoverata all’ospedale Spallanzani di Roma e altre due all’ospedale Belcolle di Viterbo. Tutte le altre sono nelle loro abitazioni.

Rispetto ai giorni scorsi, c’è stato un notevole aumento per quanto riguarda i montefiasconesi in quarantena. Infatti dalle circa trenta persone di qualche giorno fa, ieri erano in isolamento domiciliare cinquantatré persone.

Purtroppo la scorsa settimana si sono registrati anche due decessi.

Tra martedì 24 e mercoledì 25 marzo è morto all’ospedale di Belcolle, dopo alcuni giorni di ricovero nel reparto di terapia intensiva, Lorenzo Guerrini. Il 78enne era un carabiniere in pensione e iscritto da molti anni alla locale sezione dell’associazione nazionale carabinieri.

Poi il bilancio si è ulteriormente aggravato con la morte, avvenuta il 29 marzo nel reperto di rianimazione di Belcolle, del 67enne Ivano Saccarelli, bidello in pensione.

Vista l’emergenza anche a Montefiascone l’allerta è massima e il sindaco in un comunicato stampa ha rimarcato alla popolazione la necessità di rimanere in casa e uscire solo per necessità.

“Ho avuto recentemente modo di rilevare – ha detto il primo cittadino nella nota – che, in alcune parti del territorio comunale, si sono ripresentati anomali flussi di mobilità di persone che, in evidente violazione alle disposizioni governative e dell’autorità locale, hanno ripreso a circolare, compromettendo seriamente la faticosa opera di contenimento del virus ed esponendo se stessi e gli altri a seri rischi di contagio. Sono costretto quindi a richiamare la vostra attenzione sull’obbligo assoluto di rispettare i divieti imposti avvertendo che, in mancanza, ogni trasgressione sarà perseguita con rigore”.

2 aprile, 2020