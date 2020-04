Covid-19 nell’Alto Lazio – 7 morti, 48 contagi e un guarito

Coronavirus - I dati delle Asl di Viterbo, Rieti e Roma 4 delle ultime 24 ore - Ieri boom di casi nella Tuscia: 23, e il totale schizza a 259

Viterbo – (r.s.) – Coronavirus nell’Alto Lazio: in 24 ore sette morti, 48 nuovi contagi e un guarito. Un ottantatreenne di Gradoli, Francesco Nocchia, è deceduto a Perugia dove era ricoverato. “Chimera”, come in paese tutti lo conoscevano, era finito in ospedale dopo una caduta. Poi è risultato positivo al Covid-19. È la settima vittima viterbese dall’inizio dell’emergenza.

Morti anche un 72enne di Civitavecchia, una donna di ottantatré anni di Bracciano e una 84enne. Quest’ultima, come spiega la Asl di Roma 4, era “ricoverata a medicina” ed era “proveniente dalla Rsa Madonna del Rosario” di Civitavecchia. Tre decessi pure nel Reatino, avvenuti tutti all’ospedale San Camillo De Lellis. Si tratta, come fa sapere la Asl di Rieti, di “un paziente di 46 anni residente a Fara in Sabina, di un 70enne trasferito al De Lellis dallo Spallanzani e di un 80enne ospite della casa di riposo Alcim di Contigliano. I pazienti erano tutti affetti da gravi patologie pregresse”.

Ieri nel Reatino 12 nuovi casi. “Sono legati – sottolinea l’azienda sanitaria – ai cluster delle case di riposo di Contigliano, Rieti e Greccio”. Sale così a 239 il numero di persone contagiate. Nel territorio della Asl Roma 4, invece, in tredici hanno contratto il Covid-19 nelle ultime 24 ore. Sei a Civitavecchia, due a Filacciano e uno Bracciano, Formello, Sacrofano, Santa Marinella e Sant’Oreste. Mentre è guarita una donna di 39 anni di Fiano Romano, ricoverata allo Spallanzani.

Pesante, invece, il bilancio nella Tuscia. Ventitré nuovi casi, di cui dieci solo a Viterbo. Poi due a Bassano Romano, Celleno, Civita Castellana e Piansano. Uno a Capranica, Marta, Orte, Tarquinia e Vetralla. A Piansano contagiati un’infermiera e il marito, che hanno scritto una lettera alla cittadinanza. “Sia io, Moira Filippi, che mio marito Alessio Giachi siamo risultati positivi al tampone per Coronavirus. Purtroppo il mio lavoro di infermiera in prima linea mi ha portata a essere esposta e su questo non posso farci nulla. È il mio lavoro e lo rifarei mille volte. Sono stata ligia al dovere restando a casa molto prima dell’esame. Ho avuto febbre ma ora sembra, ringraziando Dio, che vada meglio. Per uscire da ogni malattia bisogna lottare senza aver paura. Ma a testa alta, affrontando ogni situazione e senza aver timore”.

L’infermiera e il marito sono i primi due di Piansano ad aver contratto il Covid-19. Primi due casi anche a Celleno e Bassano Romano. “Gli interessati – rende noto Marco Bianchi, sindaco di Celleno – hanno sintomi lievi, sono sotto controllo medico e negli ultimi giorni non hanno incontrato altre persone”. Pure a Bassano sono stati contagiati moglie e marito. “Stanno bene – dice il primo cittadino Emanuele Maggi -, hanno febbre bassa e più che altro non sentono i sapori. Il loro è l’effetto del caso alla palestra di Manziana e per fortuna erano già in quarantena da circa 14 giorni. Quindi, non dobbiamo temere particolari contagi e altri potenziali casi”.

I nuovi casi di Civita Castellana e Marta, come assicurano i rispettivi sindaci Franco Caprioli e Maurizio Lacchini, erano da tempo in quarantena. A Capranica ha invece contratto il virus la moglie di Giorgio Formica, l’ottantatreenne morto giovedì dopo essere risultato positivo al tampone. Ottavo contagiato a Orte. “Non presenta sintomi gravi – spiega il primo cittadino Angelo Giuliani – e ha contratto il virus fuori dal territorio regionale, al pari di altri casi accertati nei giorni scorsi. Almeno in termini ufficiali, c’è assenza di focolai accertati nel nostro territorio”.

Nella Tuscia il totale dei contagiati è schizzato a 259: 210 stanno trascorrendo la convalescenza a casa, mentre 32 sono ricoverati all’ospedale di Viterbo e due allo Spallanzani. Quattro le persone in terapia intensiva a Belcolle.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Tuscia: 259 casi

Viterbo: 96 casi

In provincia: 163 casi, di cui:

Tuscania: 36 casi

Montefiascone: 16 casi

Tarquinia: 16 casi

Acquapendente: 11 casi

Bolsena: 9 casi

Orte: 8 casi

Civita Castellana: 6 casi

Marta: 5 casi

Oriolo Romano: 5 casi

Vignanello: 4 casi

Vitorchiano: 4 casi

Castiglione in Teverina: 3 casi

Faleria: 3 casi

Grotte di Castro: 3 casi

Vetralla: 3 casi

Bassano Romano: 2 casi

Capodimonte: 2 casi

Capranica: 2 casi

Celleno: 2 casi

Cellere: 2 casi

Piansano: 2 casi

Ronciglione: 2 casi

Tessennano: 2 casi

Bagnoregio: 1 caso

Bassano in Teverina: 1 caso

Blera: 1 caso

Canepina: 1 caso

Fabrica di Roma: 1 caso

Gallese: 1 caso

Gradoli: 1 caso

Graffignano: 1 caso

Montalto di Castro: 1 caso

San Lorenzo Nuovo: 1 caso

Villa San Giovanni in Tuscia: 1 caso

Altri comuni della Tuscia: 2 casi

Morti: 7

Ricoverati: 34 (32 a Belcolle – 2 allo Spallanzani)

Terapia intensiva Covid-19: 4

Usciti dalla quarantena: 1250

Coronavirus, i numeri della Asl Roma 4

Asl Roma 4: 327 casi

Civitavecchia: 146 casi

Manziana: 25 casi

Cerveteri: 25 casi

Sacrofano: 25 casi

Ladispoli: 24 casi

Santa Marinella: 16 casi

Bracciano: 11 casi

Anguillara: 10 casi

Canale Monterano: 7 casi

Fiano Romano: 7 casi

Allumiere: 6 casi

Campagnano: 5 casi

Formello: 5 casi

Tolfa: 5 casi

Capena: 3 casi

Filacciano: 2 casi

Sant’Oreste: 2 casi

Mazzano: 1 caso

Morlupo: 1 caso

Riano: 1 caso

Morti: 24

In quarantena: 2348

Usciti dalla quarantena: 1206

1 aprile, 2020