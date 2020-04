Covid-19, seconda tranche di tamponi a Villa Immacolata

Coronavirus - Nuovi test dopo alcuni casi sospetti nella casa di cura - La figlia di un'ospite: "Mia madre è positiva" - Massima allerta di Asl e Prefettura su tutte le strutture della provincia

Viterbo – (r.s.) – Coronavirus, seconda tranche di tamponi a Villa Immacolata. Dopo i primi, tutti negativi, altri ospiti e altro personale della casa di cura sono stati sottoposti ai test da Covid-19. I nuovi tamponi si sono resi necessari in seguito alla comparsa di casi sospetti, in particolar modo in un piano della struttura. Si tratterebbe del terzo. “Al terzo piano (riabilitazione) della struttura – racconta Luciana Manipoli – era ricoverata mia madre Bernardina Bartoli. Alle 18,45 di martedì è stata trasportata al pronto soccorso di Belcolle con grave insufficienza respiratoria. Ieri sera abbiamo avuto il risultato del tampone, ed è positivo”. La donna ha 92 anni. “Mia madre – sottolinea Manipoli – era nella struttura dal 4 febbraio e non ha avuto contatti con noi familiari dal 9 marzo”.

I risultati degli altri test dovrebbero essere comunicati dalla Asl di Viterbo nelle prossime ore.

Nei giorni scorsi sono già risultate positive un’ospite e un’operatrice socio sanitaria di Villa Immacolata. La prima è una donna di Montalto di Castro che, una decina di giorni dopo essere uscita dalla casa di cura, ha scoperto di aver contratto il Coronavirus. La seconda, invece, è Fiorella Biribicchi. Sessantacinque anni, è ricoverata a Belcolle in terapia intensiva con respirazione assistita. Chi a Villa Immacolata aveva avuto contatti con queste due pazienti Covid-19 è stato sottoposto alla prima tranche di tamponi, che hanno tutti dato esito negativo.

Dopo i nuovi test, l’attenzione sulle strutture sociosanitarie e socioassistenziali della provincia è massima. Da inizio settimana Asl e Prefettura hanno iniziato “la sorveglianza e il monitoraggio delle strutture dove abitualmente risiedono i soggetti fragili a rischio infezione da Covid-19”. Ad occuparsene è il Team operativo Coronavirus dell’azienda sanitaria di Viterbo, il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica e le amministrazioni comunali. L’obiettivo è mirare a “una complessiva valutazione, alla gestione e al monitoraggio ottimale delle azioni e delle procedure di prevenzione del contagio da Covid-19 in tutte quelle strutture sanitarie a elevato rischio di innesco di importanti focolai”.

2 aprile, 2020