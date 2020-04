Crollano due palazzine, muore una donna

Alberona - Sei i sopravvissuti - La causa potrebbe essere stata una fuga di gas

Alberona – Crollano due palazzine: morta una donna, 6 i sopravvissuti.

Poco dopo mezzogiorno una forte esplosione nel centro storico di Alberona, nel foggiano, ha provocato il crollo di due palazzine.

Sotto le macerie è deceduta una donna di 79 anni. I soccorritori hanno estratto vive altre sei persone.

La deflagrazione ha danneggiato anche alcuni edifici vicini. Ancora da chiarire la causa dell’esplosione, ma potrebbe essersi verificata a causa di una fuga di gas.

A dare notizia del crollo anche l’account Twitter dei vigili del fuoco. “Esplosione di una palazzina – si legge nel post delle 14 – esclusa dai vigili del fuoco la presenza di altre persone coinvolte. Squadre al lavoro per la messa in sicurezza dell’area”.

In un post precedente delle 11,55 si legge: “Esplosione per probabile fuga di gas gpl nel centro storico. Crollata parzialmente un’abitazione di due piani, rinvenuto il corpo prova di vita di una donna anziana. Intervento dei vigili del fuoco in corso”.

1 aprile, 2020