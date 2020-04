Emergenza Coronavirus, due nuove iniziative del comune di Tarquinia

Covid-19 - Attivati un numero di telefono per le informazioni sui buoni spesa e un conto corrente per la raccolta fondi

Tarquinia – Un numero per ricevere informazioni per il buono spesa per l’emergenza alimentare e un conto corrente per raccogliere fondi a favore di chi ne ha bisogno.

Sono due delle iniziative messe in campo dal comune di Tarquinia, per fronteggiare gli effetti sociali ed economici del coronavirus.

Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 16, è attivo il numero 0766 849319 per conoscere come funziona il buono spesa per l’emergenza alimentare.

“Sarà inoltre presto disponibile on line – fa sapere l’amministrazione – il modello di domanda per la richiesta del buono spesa e quello per l’iscrizione all’albo fornitore. Il comune informa inoltre la cittadinanza che sta lavorando per attivare il servizio nel minor tempo possibile”.

Per contribuire alle spese per l’emergenza del Covid-19, il comune ha attivato un conto corrente su cui i cittadini possono donare, per incrementare i fondi da destinare alle persone in difficoltà. L’Iban è IT23 Z030 6939 0421 00000046 037, la banca Intesa San Paolo, la causale “Emergenza Covid”.

1 aprile, 2020