Emergenza Coronvirus, arriva la psicologa via Skype per chi da solo non ce la fa

Monterosi - Attivato dal comune lo Sportello amico

Monterosi – Coronavirus, a Monterosi arriva lo sportello amico.

Da ieri è stato attivato dal Comune un nuovo servizio, chiamato per l’appunto “Sportello amico”, rivolto a tutti coloro che hanno bisogno di un supporto psicologico in questo momento di emergenza.

La dottoressa Daniela Campolieti, psicologa e psicoterapeuta di Nepi, sarà a disposizione gratuitamente il lunedì, mercoledì e venerdì – dalle 10 alle 12 e dalle ore 15 alle 19 – mentre la consulenza avverrà tramite Skype o telefonino tramite il numero 338-2396763.

Questo giovedì mattina, invece, dalle 9 a mezzogiorno, tutti i nuclei familiari che non hanno potuto ritirare il proprio dispositivo di sicurezza, potranno presentarsi preso la sede della protezione civile comunale, in via Dante Alighieri, per ritirare il proprio kit.

“Si tratta di mascherina non sanitaria, da non utilizzare in campo medico”, ricorda sulla pagina Facebook del Comune, il sindaco Sandro Giglietti. “una successiva ridistribuzione per nuclei familiare, sarà effettuata il 15 aprile”, anticipa.

2 aprile, 2020