“Flai Cgil, tutti i servizi assicurati in modalità telematica”

Coronavirus - Viterbo - I segretari Marco Nati e Massimiliano Venanzi: "stiamo presentando le domande di disoccupazione e quelle per il bonus da 600 euro"

Viterbo – Servizi assicurati in modalità telematica. La Flai Cgil al lavoro tutti i giorni, direttamente dai propri uffici a Viterbo, per rispondere alle domande dei lavoratori in merito ai provvedimenti presi dal governo nel corso dell’emergenza Coronavirus e presentare le domande di disoccupazione agricola e altre pratiche che riguardano i braccianti.

“In un momento di estrema emergenza sanitaria, lavorativa e sociale – dichiarano Marco Nati e Massimiliano Venanzi, rispettivamente segretario generale e segretario organizzativo della Flai Cgil di Viterbo – stiamo lavorando per permettere alle persone di rimanere in casa e al tempo stesso assicurare tutti i servizi in modalità telematica che in questo momento sono di vitale importanza per i lavoratori”.

“Stiamo presentando le domande di disoccupazione agricola – proseguono i due segretari della Cgil – visto che il termine è stato posticipato al primo giugno. Abbiamo inoltre iniziato a presentare anche le domande per il bonus di 600 euro previsto dal decreto legge 18/2020 per i lavoratori agricoli che nel 2019 possono far valere un requisito minimo di 50 giornate agricole”.

Per avere informazioni e parlare con uno dei due segretari basta chiamare i seguenti numeri di telefono: 327.0499568 e 328.6581999.

Daniele Camilli

2 aprile, 2020