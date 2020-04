“Il governo rimuova il blocco a produzione e vendita dei macchinari agricoli”

Politica - È la richiesta dell'europarlamentare di FdI Nicola Procaccini: "Sono indispensabili per la produzione degli alimenti"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Il governo deve procedere all’immediata rimozione del blocco dei divieti relativi alla produzione e fornitura di macchine, attrezzi e ricambi agricoli per evitare il collasso del settore che metterebbe a rischio le forniture alimentari. E’ urgente procedere alla modifica del decreto che impone tale blocco e inserire queste attività a pieno titolo nella filiera agroalimentare del Paese.

Se siamo tutti d’accordo che tra le attività essenziali per il nostro Paese, in questo momento di grave emergenza nazionale, è compresa la produzione agroalimentare, ci spieghi il governo come sia possibile garantire il ciclo produttivo del comparto agricolo senza l’efficienza e la disponibilità dei mezzi per la lavorazione dei terreni, l’irrigazione, i trattamenti delle colture, l’alimentazione e la gestione zootecnica.

Gli alimenti non nascono spontaneamente nei terreni ma vanno seminati, coltivati, protetti, raccolti e distribuiti. Sono le stesse aziende del settore che fanno richiesta di questi macchinari e attrezzature e che si vedrebbero costrette, a breve, alla beffa di dover ricorrere a fornitori esteri per evitare il collasso delle produzioni.

Ecco, è fondamentale che tutta questa filiera agroalimentare funzioni a pieno ritmo e che almeno questa, tra le tante miopie presenti nei decreti di cui siamo continuamente inondati, possa essere corretta scongiurando così gravi danni all’agricoltura.

Raccolgo le istanze evidenziate dalla Federazione dei costruttori di macchine agricole e dalle varie organizzazioni professionali del comparto, che a più riprese hanno interessato lo stesso presidente del Consiglio, per un forte richiamo al governo affinché tenga nelle giusta considerazione queste legittime e fondate richieste.

Nicola Procaccini

Europarlamentare FdI – Componente commissione Agricoltura

1 aprile, 2020