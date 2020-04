Insegnante si traveste da Spiderman e va di casa in casa a chiedere di non uscire

Coronavirus - Con i panni del noto supereroe visita i bambini davanti alle loro abitazioni

Stockport – Restate in casa che arriva Spiderman. A Stockport, una cittadina inglese della periferia di Manchester, l’insegnante di arti marziali Andrew Baldock sta indossando i panni dell’Uomo ragno per intrattenere i bambini costretti in casa per l’emergenza Coronavirus.

Baldock, insieme all’amico Jason Baird, gira per le strade della città e si esibisce in mosse spettacolari davanti alle abitazioni, invitando bambini e adulti a “stare al sicuro” e “rimanere in casa”.

A Stockport l’iniziativa di Baldock ha scatenato una vera e propria Spiderman-mania.

Su Facebook mamme e bambini inviano decine di appelli al supereroe, chiedendo una visita e un saluto sotto casa.

Persino i poliziotti si fermano per un selfie, ovviamente sempre a distanza di sicurezza. E il maestro di arti marziali è diventato una celebrità intervistata da tutti i media britannici.

2 aprile, 2020