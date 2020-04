Il giornale di mezzanotte - Farnese - Il comune bandisce un concorso per incitare i cittadini a non uscire - 200 euro al primo classificato da spendere nelle attività commerciali del paese

Farnese – (f.b.) – #ioresto a casa… e creo oggetti dal riciclo.

Il comune di Farnese ha pensato bene di premiare chi, con coscienza e serietà, resta a casa in ottemperanza ai divieti di circolazione per il contenimento del Coronavirus, mettendo in palio una piccola, ma simbolica cifra, per chi crea degli oggetti utili o originali con del materiale da riciclo.

Il bando di concorso, voluto dal sindaco Giuseppe Ciucci e dalla delegata alla Cultura Liana Nucci, si chiama proprio #iorestoacasa, come l’hashtag ormai famosissimo che accompagna le giornate di tutti gli italiani, per convincerli a non muoversi dalle proprie abitazioni se non per esigenze stringenti e indispensabili.

“Il primo nostro intento – si legge nel testo del bando di concorso – è quello di mostrare vicinanza alle famiglie, ribadire il concetto necessario di restare a casa in questo particolare periodo e magari creare un piccolo impegno per famiglie, bambini e persone sole”.

Uno stimolo, dunque, a non farsi sopraffare dalla noia, ma anche un aiuto concreto alle attività commerciali locali, colpite come tutte dall’emergenza economica strettamente legata a quella sanitaria.

“Il secondo messaggio che l’amministrazione comunale vuole condividere – continua il bando – è quello che bisognerà ripartire dalle attività commerciali locali. Il bando #iorestoacasa coniuga sicurezza, solidarietà, vicinanza, riciclo e promozione”.

Oggetto del bando sono dei lavori di bricolage a tema libero con materiale da riciclo in plastica, carta e cartone. Ogni candidato può presentare un massimo di tre lavori, con una nota esplicativa dell’oggetto realizzato, che dovrà essere recapitato in Comune quando saranno di nuovo consentiti gli spostamenti dalla propria abitazione.

Il termine per partecipare è il 20 aprile.

“I premi – prosegue il bando del Comune – saranno in buoni acquisto da spendere presso le attività commerciali di Farnese. Ogni attività potrà ricevere un solo buono spesa. Tutti dovranno essere spesi entro la fine del 2020”.

A fare da giuria saranno i membri del consiglio comunale. I premi saranno in totale dieci. I primi cinque in buoni spesa da 200, 130, 80, 60 e 30 euro. Gli altri cinque classificati si aggiudicheranno una simbolica medaglia.

2 aprile, 2020