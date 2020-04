Coronavirus - Cultura - L'appuntamento con le meditazioni del vescovo Romano Rossi è per venerdì 3 aprile alle 21

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – La Via crucis di Civita Castellana in diretta su Facebook.

L’appuntamento con le meditazioni del vescovo Romano Rossi è per venerdì 3 aprile alle 21. La cerimonia sarà disponibile anche su YouTube.

La Via crucis, chiamata anche Via della croce o Via dolorosa, dalla prima stazione dove Gesù è condannato a morte, fino all’ultima stazione della deposizione del corpo di Gesù, viviamo l’umiliazione profonda di Gesù nel momento in cui, dopo essere condannato da Pilato e fatto flagellare, è spogliato con violenza delle sue vesti.

Le 14 icone della “Via crucis”, narrano la passione e morte del Signore in diverse forme rappresentate, con delicatezza e sensibilità artistica, armonizzata con l’ambiente architettonico che le circonda, capaci di esprimere l’immensa bellezza di Dio, con la creatività ed efficacia della pietà popolare e toccando, a volte, problemi emergenti dell’uomo e del credente, il quale deve essere aiutato nella preghiera e nella crescita spirituale con la proposta di opere che cercano di comunicare il mistero senza tenerlo nascosto, ed illuminare l’uomo di tutti i tempi, sul proprio cammino peregrinante della vita e sul proprio destino futuro.

Nell’Occidente cristiano pochi pii esercizi sono tanto amati quanto la “Via crucis”. E’ un rito con cui si ricostruisce e commemora il percorso doloroso di Cristo che si avvia alla crocifissione sul Golgota, passando attraverso i popoli e le nazioni, segnandone la storia, la cultura e la vita. Il suo Vangelo, dove è accolto, diventa forza di liberazione da ogni forma di schiavitù, sorgente di civiltà e di progresso.

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo perché con la tua croce hai redento il mondo.

Diocesi di Civita Castellana

1 aprile, 2020