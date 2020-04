Montalto di Castro - L'amministrazione aderisce alla campagna #sfidAutismo20

Montalto di Castro – Contro l’autismo il palazzo comunale si illumina di blu.

Succede a Montalto di Castro dove l’amministrazione ha aderito alla campagna #sfidAutismo20.

“Anche quest’anno l’amministrazione comunale, in occasione della ‘Giornata Mondiale della consapevolezza sull’autismo’ – si legge in un comunicato – ha deciso di aderire alla campagna #sfidAutismo20”.

“In questo momento drammatico per l’Italia e per il mondo torna la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi di Fia (Fondazione italiana autismo), con lo scopo di finanziare progetti di ricerca volti a scoprire le cause organiche dell’autismo e i rimedi efficaci per le persone con autismo”, prosegue la nota.

“Nello specifico – ricorda l’amministrazione – Angsa, che ha contribuito alla nascita della Fondazione italiana autismo, come ogni anno raccoglie fondi per la ricerca scientifica. Per effettuare una donazione basterà rivolgersi al numero solidale 45588, fino al 12 aprile 2020: sarà possibile sfidare l’autismo donando 2 euro per ciascun sms inviato da cellulari Wind Tre, Tim, Vodafone, PosteMobile, Iliad, Coop Voce, Tiscali. Sarà invece di 5 euro la donazione per le chiamate da rete fissa Twt, Convergenze, PosteMobile e di 5 o 10 euro quella per le chiamate da rete fissa Tim, Vodafone, Wind Tre, Fastweb e Tiscali.

“Il finanziamento della ricerca è una condizione indispensabile per individuare terapie e interventi psicoeducativi che migliorino la qualità della vita delle persone con autismo e dei loro famigliari. Per l’occasione, il comune di Montalto, molto sensibile a questo importante tema sociale e che ha già messo in campo numerose iniziative, aderirà alla campagna illuminando il municipio di blu”, la conclusione.

2 aprile, 2020