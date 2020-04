“Le dichiarazioni di Enrico Contardo sono state deplorevoli”

Coronavirus - Viterbo - Dura condanna da parte del sindaco Giovanni Arena - Il vicesindaco nei giorni scorsi ha mandato "affanculo" il presidente del consiglio Conte

di Daniele Camilli

Viterbo – “Quelle del vicesindaco Enrico Contardo sono state dichiarazioni deplorevoli. E il mio giudizio è di ferma disapprovazione”. Il sindaco di Viterbo Giovanni Arena condanna duramente la presa di posizione del suo vice che nei giorni scorsi ha letteralmente mandato “affanculo” il presidente del consiglio Giuseppe Conte e tutta quanta la sua squadra. Quella che sta lavorando per contenere la diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale.

“Conte & Company, ma andate affanculo”, ha scritto infatti su Facebook il vicesindaco di Viterbo Enrico Maria Contardo in merito al provvedimento annunciato dal premier Giuseppe Conte con cui il governo ha messo a disposizione dei comuni 400 milioni di euro per dare alle persone in maggior difficoltà dei buoni da usare per fare la spesa.

Contardo che ieri, con un comunicato, ha fatto in qualche modo marcia indietro riconoscendo di essersi espresso “con un termine inopportuno, e me ne scuso, precisando, però – ha poi aggiunto Contardo – che esso è scaturito dalla grande tensione di questi giorni che attanaglia noi tutti cittadini, fortemente inquieti per l’incognita futuro”.

Per quanto riguarda la richiesta di dimissioni del vicesindaco avanzata dalle opposizioni in consiglio comunale, il sindaco Arena ha poi detto che valuterà “il tutto con molta calma parlandone prima direttamente con Contardo”.

“Parlerò con lui – ha poi proseguito Arena -. Capisco le aspettative che un amministratore possa avere in questo momento particolare, ma dobbiamo accettare quello che ci viene offerto dal governo e utilizzare queste risorse. Se le risorse fossero state di più sarebbe stato meglio, ma si poteva esprimere la propria disapprovazione e non essere d’accordo in maniera più consona”.

“Parlerò con lui – ha ribadito infine il sindaco – per capire il motivo di questo linguaggio che in bocca a un vicesindaco di Viterbo non è una cosa che fa piacere. E penso che anche ai cittadini viterbesi non sia piaciuto”.

1 aprile, 2020