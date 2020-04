Ursula von Der Leyen all’Italia: “Vi chiedo scusa, siamo con voi”

Coronavirus - Intervento della presidente della commissione europea su Repubblica in cui annuncia provvedimenti fino a 100 miliardi di euro con prestiti garantiti da tutti i paesi membri

Bruxelles – “Siamo con voi”. È Ursula von Der Leyen a parlare all’Italia, chiedendo scusa. La presidente della commissione europea, in un intervento pubblicato da Repubblica parla della situazione Coronavirus.

“L’Italia è stata colpita dal Coronavirus più di ogni altro paese europeo – spiega – siamo testimoni dell’inimmaginabile. Migliaia di persone sottratte all’amore dei loro cari.

Medici in lacrime nelle corsie degli ospedali, col volto affondato nelle mani. Un paese intero e quasi un intero continente chiuso per quarantena”.

L’Italia il paese più colpito: “è diventato anche la più grande fonte di ispirazione per noi tutti. Migliaia di italiani, personale medico e volontari, hanno risposto alla chiamata del governo e sono accorsi ad aiutare le regioni più colpite”.

L’intervento pubblicato da Repubblica ha come titolo: “Vi chiedo scusa, siamo con voi” parla anche dei provvedimenti dell’Europa per l’emergenza: “L’Europa stanzierà fino a cento miliardi di euro per i paesi colpiti più duramente, a partire dall’Italia, per compensare riduzione dello stipendio di chi lavora con orario ridotto. Questo sarà possibile grazie a prestiti garantiti da tutti gli stati membri, dimostrando così vera solidarietà europea”.

2 aprile, 2020