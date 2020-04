Marito muore per il Coronavirus, positiva anche la moglie

Capranica - Tra i nuovi casi di ieri pure la consorte di Giorgio Formica

Capranica – (r.s.) – Coronavirus, positiva anche la moglie di Giorgio Formica. L’ottantatreenne di Capranica è morto il 26 marzo nel reparto di malattie infettive di Belcolle, dove era stato ricoverato dopo aver contratto il virus. È tra le sette vittime della Tuscia dall’inizio dell’emergenza.

Ieri il secondo caso di Covid-19 a Capranica. Ad essere stata contagiata è la moglie dell’uomo, che da quattro anni era in dialisi all’Andosilla di Civita Castellana. “Una notizia che non aspettavamo – commenta il sindaco Pietro Nocchi -. Purtroppo anche Carla è risultata positiva. Striangiamoci ancora di più intorno alla sua famiglia – è l’invito del primo cittadino al paese -, anche questa volta disponibile a condividere queste informazioni con la comunità”. Poi il messaggio diretto alla signora Carla: “Capranica tutta ti è vicina”.

La famiglia Formica era già in quarantena. Ma, spiegava il sindaco Nocchi dopo la morte dell’ottantatreenne, “i figli Fausto e Gianfranco sono in isolamento volontario perché non avevano contatti fisici con il padre da molto tempo. Essendo una persona già fragile, così lo proteggevano”.

1 aprile, 2020