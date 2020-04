Mascherine e altri dispositivi di protezione in volo verso Puglia e Calabria

Coronavirus - Su un ATR42 della Guardia Costiera di Pescara - VIDEO

Condividi la notizia:











Milano – Ieri, 1 aprile, su richiesta dell’ufficio del commissario straordinario per l’emergenza Covid19, tramite il Dipartimento della Protezione Civile, un altro volo √® stato effettuato con un velivolo ATR42 della Guardia Costiera di Pescara decollato dall’aeroporto di Milano Malpensa per il trasporto urgente di dispositivi di protezione individuale per le regioni Puglia e Calabria.

Il materiale sbarcato rispettivamente a Bari e a Lamezia è stato consegnato alle autorità regionali di Protezione Civile, per la successiva distribuzione.

Condividi la notizia:











2 aprile, 2020