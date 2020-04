Mille camici, 30 tute e 700 copriscarpe a Belcolle, sport in vetta al podio della solidarietà

Coronavirus - Fanno squadra molte società e i capitani del girone di prima categoria

Viterbo – La solidarietà fa tappa sulla pagina Facebook della Asl di Viterbo che da ieri sera ha iniziato ad aggiornare gli utenti circa le donazioni.

“I piccoli e i grandi gesti – si legge – che, praticamente, ogni giorno, si verificano a sostegno degli operatori sanitari di tutta la rete ospedaliera. A partire da Belcolle”.

“Grazie ai capitani del girone di prima categoria, a molte società sportive della Tuscia, all’azione di promozione e di facilitazione della raccolta fondi da parte di Stefano Maiorana e Matteo Achilli. Una raccolta che ha prodotto il primo risultato ieri: la donazione a Belcolle di 30 tute di protezione, 1000 camici e di 700 copriscarpe. L’iniziativa proseguirà nei prossimi giorni. #Tusciacittàdellosport”.

E ancora: “Grazie al negozio Mondo Igiene2 per aver donato del gel per le mani al pronto soccorso. Grazie agli splendidi ragazzi del Bad Group fantacalcio di Vignanello-Vallerano per aver versato mille euro sull’Iban della Asl di Viterbo IT66R0100514500000000218040 – Causale: Donazione in favore dell’ospedale Belcolle per l’emergenza Coronavirus”.

2 aprile, 2020