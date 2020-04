Coronavirus - La ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti sull'emergenza e quello che potrà accadere dopo il 13

Roma – “Non illudiamoci, i bambini non torneranno al parco il 14 aprile”. Ma neanche a giocare a calcio con i loro amici. A precisarlo, la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, a Circo Massimo su Radio Capital.

Bonetti sostiene che la passeggiata figli genitori, come precisato dal Viminale sia una necessità da affrontare.

“Siccome il 14 aprile non torneremo alla normalità di vita, già oggi dobbiamo chiederci quali siano le regole per riorganizzare la vita. Il prolungarsi dello stare in casa continuerà.

Si può dire che i bambini possano accedere in modo contingentato a palestre precedentemente sanificate, ma non sarà il 14 aprile, potrebbe essere il primo o il 15 maggio”.

2 aprile, 2020