Nuova impennata di casi, Hong Kong torna in quarantena

Coronavirus - Le autorità reintroducono misure restrittive per impedire la diffusione del Covid-19 - La maggior parte dei positivi ha viaggiato recentemente in Europa

Hong Kong – Hong Kong torna in quarantena. Una nuova ondata di casi positivi al Coronavirus nella regione cinese, ex colonia britannica, ha costretto le autorità a ripristinare le misure restrittive e di distanziamento sociale, dopo che in un primo momento erano state revocate.

Il 27 marzo a Hong Kong si sono registrati 65 nuovi casi di positività al Covid-19 in una sola giornata, per questo i lavoratori sono di nuovo rimasti a casa, è stato reintrodotto il distanziamento sociale e il divieto di assembramenti e parchi, cinema e teatri sono stati chiusi.

Dei 65 casi, 41 sono reduci da recenti viaggi in Europa. Per questo motivo le autorità di Hong Kong hanno deciso di chiudere l’aeroporto agli stranieri e imposto la quarantena a chi ha il permesso di rientrare.

1 aprile, 2020