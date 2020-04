“La contagiata di Capranica è un’operatrice sanitaria di Villa Immacolata”

Coronavirus - Il sindaco Pietro Nocchi sul caso di oggi: "La donna è a casa da due settimane" - Due positivi anche a Oriolo Romano, il comune: "Famiglia già in quarantena"

Capranica – I casi di Coronavirus a Capranica salgono a tre.

Nel primo pomeriggio l’Asl di Viterbo ha annunciato un nuovo contagio sui cui è intervenuto il sindaco Pietro Nocchi.

“Purtroppo abbiamo appreso dalle autorità sanitarie che a Capranica c’è un nuovo caso di positività al Covid-19 – spiega il primo cittadino tramite i suoi canali social -. Si tratta di Elisa Iezzi, operatrice sanitaria nella struttura di Villa Immacolata di Viterbo.

Elisa era già a casa da oltre due settimane e, per l’importate lavoro che svolgeva a contatto con le persone più fragili, è stata sottoposta al tampone. Al momento Elisa è casa, sta bene e con molta serenità ha voluto condividere questa notizia con la comunità. A nome di tutti la ringrazio e le auguriamo una pronta guarigione.

Sfortunatamente sappiamo quanto chi quotidianamente è chiamato in prima linea rischi di contrarre il virus per aiutare gli altri. A loro va tutta la nostra ammirazione per la devozione con cui continuano a svolgere il proprio lavoro a servizio delle persone.

Ricordiamoci però che serve l’impegno di tutti per uscire da questa situazione. E lo dobbiamo soprattutto a chi sta continuando a lavorare per noi, esponendosi di più al rischio. Chi ha la fortuna di poterlo fare, resti a casa”.

Sempre oggi, i contagiati nel comune di Oriolo Romano sono diventati sette.

“Nella giornata di oggi – spiega il comune sulla sua pagina Facebook – la Asl ha comunicato il risultato di due tamponi eseguiti sui membri di una famiglia già in quarantena per la presenza di un caso già riscontrato positivo collegato al cluster della palestra di Manziana. Sfortunatamente, i due tamponi hanno dato esito positivo.

Ci sentiamo, in questo momento così complicato, di ringraziare davvero di cuore la famiglia in questione che sta mantenendo un comportamento davvero encomiabile. In ogni caso, tutte le persone in quarantena appaiono in salute o in rapida ripresa.

Inoltre, con il dpcm di ieri sera, il governo ha prorogato tutte le misure restrittive attualmente in vigore alla giornata di lunedì 13 aprile compreso. Continuiamo e insistiamo a comportarci bene, sarà ancora più bello tornare a stare insieme”.

2 aprile, 2020