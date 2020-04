Pianeta infanzia, il gruppo Facebook di didattica a distanza per i più piccoli

Il giornale di mezzanotte - Scuola - Giochi, fiabe e laboratori pensati per la fascia prescolare (3-6 anni) messi a disposizione dal maestro viterbese Rinaldo Borghetti e da sue tre colleghe

di Francesca Buzzi

Condividi la notizia:











Viterbo – Giochi da costruire, disegni da colorare, fiabe da ascoltare e laboratori da portare a termine. Il tutto pensato e ideato per i bambini dai tre ai sei anni, e disponibile sul gruppo Facebook “Pianeta infanzia”.

Per colpa del Coronavirus anche loro, gli alunni più piccoli, quelli della cosiddetta età prescolare si stanno perdendo settimane di condivisione e di insegnamenti importantissimi per il futuro percorso scolastico vero e proprio, quello dell’obbligo che parte dalla primaria.

Per loro, proprio per via della non obbligatorietà di questi anni di asilo, non è previsto un programma preciso da poter seguire con la didattica a distanza. E non sarebbe neppure facile organizzarlo per bambini ancora così piccoli.

Ma tanti maestre e maestri si stanno ingegnando per non perdere il contatto con i piccoli allievi. E’ quello che hanno fatto gli educatori Rinaldo Borghetti, Mara Pacini, Cristina Tombolini e Rossana Mariani, servendosi del social network più usato e di più facile accesso: Facebook.

“Abbiamo creato un gruppo Facebook – spiega Rinaldo Borghetti, insegnanti all’infanzia di Monte Romano, afferente all’istituto comprensivo “Marconi” di Vetralla – completamente gratuito e accessibile a chiunque. Qui carichiamo una serie di contenuti che possano essere stimolanti per i bambini della fascia 3-6 anni e che, soprattutto, possano essere seguiti nello svolgimento dai genitori o da chi si occupa di loro in questo periodo di chiusura delle scuole”.

Eh sì perché seguire le tappe di apprendimento di un bambino, seppur piccolo e con obiettivi che possono sembrare davvero minimi e basilari, non è affatto semplice per chi non lo fa di mestiere.

Ed ecco dunque che Borghetti e le sue tre colleghe fanno in modo che ciò che viene proposto ai genitori da condividere con i figli sia davvero fattibile anche in casa. Sul gruppo, ad esempio, ci sono semplici laboratori e “lavoretti” da far fare ai bambini con oggetti di uso comune, meglio ancora se di riciclo. E poi disegni da colorare, giochi da costruire e qualche laboratorio più “lungo” da portare a termine nel corso dei giorni come una piantina da seminare e far crescere o costruire un libro artigianale, pagina dopo pagina, giorno dopo giorno.

L’idea è partita nel Viterbese, ma è tutt’altro che limitata agli alunni locali.

“L’iniziativa è piaciuta subito a una collega di Pisa che io reputo essere almeno tra le migliori dieci maestre d’Italia: Mara Pacini – racconta Borghetti -. Insieme a lei e a me poi ci sono anche altre due insegnanti della Tuscia: Cristina Tombolini e Rossana Mariani. Il gruppo è aperto quindi possono attingervi genitori, nonni e bambini di tutta Italia”.

Certo l’asilo vero e proprio è un’altra cosa. La condivisione con i coetanei, il gioco dinamico e gli insegnamenti di gruppo non ci sono. Non ci possono essere in questo momento. Ma certi spunti, certe idee per continuare a far scoprire ogni giorno un pezzetto di mondo in più ai bambini è qualcosa di prezioso. Anche durante l’emergenza da Coronavirus.

Nel gruppo si usano anche dei semplici software facilissimi da scaricare e avviare su computer o, alcuni, anche su tablet e smartphone. Ci sono audiolibri da far ascoltare e filastrocche da imparare insieme. Non mancano, poi, anche piccoli elementi di attività motoria da fare rigorosamente in casa per rimanere allenati senza trasgredire ad alcun decreto o ordinanza.

Questo è Pianeta infanzia, un piccolo spazio con tante attività pensate per tanti piccoli alunni, che può diventare un grande, grandissimo aiuto e supporto per le famiglie e, perché no, anche uno strumento con il quale i genitori riusciranno ad entrare meglio nel mondo dei propri figli più piccoli, scoprendo un po’ più dall’interno il grande lavoro che ogni giorno portano avanti insieme ai loro educatori.

Francesca Buzzi

Condividi la notizia:











2 aprile, 2020