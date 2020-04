“Confermate fino al 13 aprile tutte le misure restrittive”

Coronavirus - Al Senato il ministro Speranza (Salute)

Roma – “Prorogare fino al 13 aprile tutte le misure restrittive”. Al Senato, durante l’audizione, il ministro alla Salute Roberto Speranza conferma quanto già circola da giorni.

Il governo è intenzionato a prorogare fino al 13 aprile le misure di limitazione alle attività e agli spostamenti individuali finora adottate”.

la situazione è in miglioramento, secondo il responsabile del dicastero alla Sanità.

“I dati migliorano, ma sarebbe un errore cadere in facili ottimismi. L’allarme non è cessato, per questo è importante mantenere fino al 13 aprile tutte le misure di limitazioni economiche e sociali e quelle per gli spostamenti individuali”.

1 aprile, 2020