“Regaliamo il pane rimasto a chi ne ha bisogno”

Tarquinia - I titolari di un alimentari lo lasciano fuori il pomeriggio, dopo la chiusura della bottega

di Daniele Aiello Belardinelli

Condividi la notizia:











Tarquinia – Lo portano fuori il pomeriggio, dopo la chiusura della bottega.

Roberto e Paola gestiscono a Tarquinia un alimentari in via Tirreno. La crisi economica per il coronavirus si fa sentire e loro hanno deciso di regalare il pane che non viene venduto durante la giornata. Lo mettono all’esterno davanti alla porta del negozio.

“Abbiamo iniziato da questo lunedì – raccontano –. L’idea ci è venuta in mente parlando con una signora. Il marito aveva trovato da poco un lavoro e, per le restrizioni prese per l’emergenza, è di nuovo disoccupato. Anche lei lavorava in un’impresa che adesso è ferma. E hanno due figli. Allora abbiamo pensato che il problema non è solo fare la spesa, ma anche comprare i beni di prima necessità come pane o latte“.

Per diffondere l’iniziativa hanno pubblicato un post sulla pagina facebook della bottega. Nel giro di poche ore sono piovuti like, condivisioni e commenti positivi. Alcuni si augurano che sia estesa anche ai grandi supermercati della città etrusca. “Per noi non è una perdita donare il pane rimasto – concludono –. Se l’iniziativa avrà successo saremo contenti, perché avremo aiutato chi è in difficoltà”.

Famiglie o persone che non hanno il coraggio di chiedere, ma che potranno trovare, grazie alla generosità di Roberto e Paola, un sostegno e un punto di riferimento.

Daniele Aiello Belardinelli

Condividi la notizia:











2 aprile, 2020