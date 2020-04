“Ho ricevuto tutte le attenzioni e l’amore necessario per superare un momento difficile”

Viterbo - Good news - Giulia Ragonesi ringrazia i medici e gli infermieri del reparto di cardiologica Utic di Belcolle

Viterbo – Voglio pubblicamente ringraziare tutti i medici e gli infermieri del reparto di cardiologica Utic di Belcolle.

In questo momento così difficile a causa del Coronavirus, non ci possiamo dimenticare di tutti i pazienti che hanno bisogno di cure, indipendentemente dall’epidemia in atto.

Ho ricevuto tutte le attenzioni e l’amore necessario per superare un momento così difficile per me.

Il mio ringraziamento più sincero va al dottore Scrimieri, che oltre ad avermi salvato la vita, mi ha regalato un sorriso ogni giorno del mio ricovero da sotto la mascherina chirurgica. Grazie al primario, alla caposala e a tutti gli infermieri.

Siete tutti un grande esempio di dedizione alla professione.

Con affetto e riconoscenza

Giulia Ragonesi

1 aprile, 2020