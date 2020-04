Tre miliardi e mezzo di euro in più per il servizio sanitario nazionale

Roma - La conferenza stato-regioni ha ratificato l'accordo tra il governo e i territori

Roma – Tre miliardi e mezzo di euro in più di finanziamenti statali al servizio sanitario nazionale. La conferenza stato-regioni ha ratificato l’accordo tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la rideterminazione del livello di finanziamento del servizio sanitario nazionale cui concorre lo stato.

I finanziamenti statali per il fondo sanitario nazionale passano ora a 117 miliardi e 407 milioni, aumentandolo di 3,5 miliardi rispetto al 2019.

“I 117,4 miliardi del fondo sanitario nazionale 2020 – spiega il dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della presidenza del consiglio dei ministri – sono così destinati: 113 miliardi al fondo indistinto; 1 miliardo e 800 milioni al vincolato e programmato per regione e pubblica amministrazione; 629 milioni vincolato per altri enti; 295 milioni di accantonamento; 1 miliardo e 410 milioni vincolato per regioni legato a interventi adottati per l’emergenza sanitaria e già ripartiti”.

Daniele Camilli

2 aprile, 2020