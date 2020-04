Uici Viterbo, prosegue la campagna di autofinanziamento con la vendita delle uova di Pasqua

Coronavirus - Chi effettuerà la donazione potrà scegliere se ritirare le uova appena le circostanze lo permetteranno o lasciarle alla sezione che le destinerà alle case famiglia del territorio

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – L’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di Viterbo, come già da qualche anno, in questo periodo attua la campagna di autofinanziamento attraverso la vendita delle uova di Pasqua.

Purtroppo, a causa dell’emergenza Covid-19, non abbiamo la possibilità di distribuire le uova già acquistate.

Per l’associazione l’iniziativa avrebbe rappresentato una grande fonte di finanziamento per continuare a garantire i servizi ai soci: per questo motivo chiediamo a tutti coloro che lo vorranno di aderire comunque a questa campagna, anche se il periodo di isolamento sarà prolungato oltre la Pasqua.

Chi vorrà potrà effettuare una donazione di 10 euro corrispondente al costo di un uovo e potrà scegliere se ritirarlo, non appena le circostanze lo permetteranno, oppure lasciarlo alla sezione che lo destinerà ad una o più case famiglia del territorio.

Dato che questa associazione sta attraversando un periodo di grave difficoltà economica saremo grati a tutti coloro che vorranno sostenere questa iniziativa.

Elena Dominici

Presidente Uici Viterbo

Chi volesse fare una prenotazione può inviare un sms al numero 393582662 o una mail all’indirizzo “mailto:uicvt@uiciechi.it” uicvt@uiciechi.it

Per versamenti bancari o postali:

iban IT 91 S 08931 14505 0000 20896742 banca Lazio nord agenzia via Polidori – Viterbo

conto corrente postale numero 12572012 intestato a Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti via F. Molini 11/b – Viterbo

1 aprile, 2020