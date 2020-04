Un morto e tre nuovi casi oggi a Civitavecchia che arriva a 146 positivi

Coronavirus - Finora sono due le persone guarite

Condividi la notizia:











Civitavecchia – Un morto e tre nuovi casi a Civitavecchia. A perdere la vita è un uomo di 83 anni, paziente della Rsa Madonna del Rosario. Al momento sono 146 i positivi registrati, con 16 decessi e due guariti.

Nella Asl Roma 4 oggi i contagi registrati, compresa Civitavecchia, sono 10.

Tre sono a Civitavecchia, uno rispettivamente ad Allumiere, Tolfa, Bracciano, Cerveteri, Anguillara 2 a Sacrofano. Il caso di Anguillara, fanno sapere dalla Asl, è stato certificato oggi ma era stato già conteggiato nel totale dei comuni.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 121 tamponi, 2464 persone sono in sorveglianza domiciliare, mentre 1253 sono uscite dalla sorveglianza.

Il totale per comuni:

Allumiere: 7 positivi riscontrati di cui 2 decessi per un totale di 5 positivi

Anguillara: 10

Bracciano: 12 positivi riscontrati di cui un decesso e un guarito per un totale di 10 positivi

Campagnano: 5

Canale M: 9

Capena: 3 positivi riscontrati di cui 1 decesso per un totale di 2 positivi

Cerveteri: 26 positivi riscontrati di cui 2 decessi per un totale di 24 positivi

Civitavecchia: 146 positivi riscontrati di cui 16 decessi e 2 guariti per un totale di 128 positivi

Fiano R: 7 positivi riscontrati di cui 1 guarito per un totale di 6 positivi

Filacciano: 2

Formello: 6

Ladispoli: 24 positivi riscontrati di cui 1 decesso per un totale di 23 positivi

Manziana: 25

Mazzano R: 1

Morlupo: 1

Riano: 1

Rignano: 1

Sacrofano: 27

Sant’Oreste: 2

Santa Marinella: 16 positivi riscontrati di cui 1 decesso per un totale di 15 positivi

Tolfa: 7 positivi riscontrati di cui 1 decesso per un totale di 6 positivi.

Condividi la notizia:











1 aprile, 2020