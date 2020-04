Coronavirus - La Asl: "Mascherine a tutti gli ospiti, dimissioni solo in caso di esito negativo al tampone"

Condividi la notizia:











Viterbo – Villa Immacolata: positivi 3 operatori e 3 ospiti, casa di cura isolata. In attesa degli esami che sono stati eseguiti, l’accesso e l’uscita dalla struttura è interdetto.

Attenzione della Asl su Villa Immacolata. Nelle ultime 24 ore sono stati accertati altri tre casi di positività al Covid19, rispetto ai tre precedenti.

“A seguito delle indagini effettuate e dei numerosi tamponi eseguiti presso la casa di cura Villa Immacolata di Viterbo – fa sapere la Asl – nelle ultime 24 ore sono stati accertati ulteriori 3 casi di positività al Covid-19, rispetto ai tre precedentemente accertati. Aoggi le persone con referto di positività riferite alla struttura sono 6: 3 operatori sanitari e 3 ospiti”.

Sono state intraprese azioni: “La Asl, al fine di contenere la diffusione del virus nella casa di cura, ha avviato da giorni tutte le misure di protezione e di prevenzione necessarie, compresa l’esecuzione di due prime tranche di tamponi sugli ospiti e sui dipendenti.

Nella stessa giornata di oggi, gli infettivologi dell’azienda sanitaria stanno proseguendo nell’esecuzione dei tamponi. Per questa motivazione, in attesa dell’esito degli esami eseguiti l’accesso e l’uscita dalla struttura è stato temporaneamente interdetto”.

Presente il Toc nella struttura, per consulenza e supporto psicologico e infettivologico a operatori e ospiti, oltre che di “monitoraggio dell’esecuzione delle disposizioni comunicate e di gestione di eventuali, ulteriori, situazioni meritevoli di una immediata presa in carico”.

La Asl, per la casa di cura inoltre ha disposto che esegua immediatamente: “la separazione categorica degli spazi, la sanificazione e la disinfezione degli stessi, l’individuazione e l’isolamento del droplet dei pazienti febbrili, l’utilizzo di adeguati dispositivi di protezione per gli operatori sanitari e per gli addetti alle pulizie del piano interessato, l’indicazione a che tutti gli ospiti della struttura indossino le mascherine chirurgiche, l’individuazione di tutti i contatti diretti dei soggetti risultati positivi, l’identificazione di tutti gli spostamenti degli ospiti negli ultimi 7 giorni, la rilevazione e il monitoraggio della temperatura corporea di tutti gli ospiti e di tutti gli operatori con le modalità indicate nelle linee guida regionali e ministeriali”

È stata anche disposta la sanificazione della palestra e fornita indicazione affinché vengano dimessi gli ospiti della struttura esclusivamente in caso di assenza di sintomi e dopo l’esito negativo del tampone naso faringeo per la ricerca del virus Covid19.

Articoli: Covid-19, seconda tranche di tamponi a Villa Immacolata – “Mia madre è positiva al Coronavirus” – Luciana Manipoli: “I tamponi sono stati fatti solo ad alcuni del personale di Villa Immacolata” – Covid-19, negativi i tamponi su ospiti e personale di Villa Immacolata – Federdipendenti: “Tamponi a tutti, personale e pazienti” – 10 nuovi casi accertati, a Villa Immacolata 6 contagiati

Condividi la notizia:











2 aprile, 2020